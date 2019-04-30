差估署：3月港島區細單位呎價按月漲逾6%

據差餉物業估價署公布的臨時數據，今年3月份港島區實用面積431方呎以下私人住宅細單位平均每方呎售價漲幅最理想。



該區呎價約16,926港元，較2月份上升達約6.1%，以實用面積約430方呎單位計算，該月平均售價約727萬元。



而九龍區細單位升幅亦高。該區上月平均每方呎售價約14,252元，按月上調約4.4%。以實用面積約430方呎單位計算，該類單位平均售價約612萬元。



若以今年首3個月計算，3區細單位平均呎價漲幅不俗。當中以新界區上升約8.3%最理想。其餘港島及九龍區分別升約4.1及7.7%。



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