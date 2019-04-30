海日灣II加推366伙　折實平均呎價近1.49萬

多個新盤計劃於本周末(5月4日)推售單位搶客，其中億京發展旗下大埔白石角海日灣II剛加推價單第2號共366伙，包括356伙標準單位，以及10伙地下連花園特色戶，折實平均呎價約14,857港元。



當中最低折實售價由約387萬元起，單位為5座8樓C室、第6座8樓B室及第7座8樓B室。最低折實呎價則由約13,208元起，單位為1座5樓A室。



該項目截至4月29日晚上7時正，已售出222個單位。



發展商同時公布第2張價單的銷售安排，有興趣買家可於周三(5月1日)由中午12時至晚上7時及周四(5月2日)中午12時至下午4時，將已填妥及簽署之「購樓意向登記」連同本票等資料遞交至銷售中心，抽籤程序將於周五(5月3日)下午2時在銷售中心進行，並於5月4日發售。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/

