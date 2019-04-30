海日灣II加推366伙 折實平均呎價近1.49萬
2019年04月30日 11:27
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億京發展項目及銷售策劃總監潘志才
多個新盤計劃於本周末(5月4日)推售單位搶客，其中億京發展旗下大埔白石角海日灣II剛加推價單第2號共366伙，包括356伙標準單位，以及10伙地下連花園特色戶，折實平均呎價約14,857港元。
當中最低折實售價由約387萬元起，單位為5座8樓C室、第6座8樓B室及第7座8樓B室。最低折實呎價則由約13,208元起，單位為1座5樓A室。
該項目截至4月29日晚上7時正，已售出222個單位。
發展商同時公布第2張價單的銷售安排，有興趣買家可於周三(5月1日)由中午12時至晚上7時及周四(5月2日)中午12時至下午4時，將已填妥及簽署之「購樓意向登記」連同本票等資料遞交至銷售中心，抽籤程序將於周五(5月3日)下午2時在銷售中心進行，並於5月4日發售。
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