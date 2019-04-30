【即市分析】恒指牛熊街貨暗示做淡友下場係...

東方產經專欄作者HS哥：港股近期反覆回軟，加上內地今日(周二)公布的採購經理指數結果遜預期，日線圖更有圓頂回落之勢，但從恒指牛熊街貨分布圖或有另一啟示。



資料顯示，恒指熊證街貨最多新增為30,000至30,099點，街貨4.01億份，相對期指約781張(增加399張)，而上方重貨區30,300至30,399點則共有6.9億份街貨，相對期指約1,290張。另要留意，從30,000至30,599點街貨達31.3億份，相對期指約5,552張。



至於恒指牛證街貨重貨區為29,000至29,099點，街貨6.26億份，相對期指約1,170張(減少約266張)，而上方29,300至29,499點，共有7.98億份(相對新增期指約1,502張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約58：42。



簡單而言，現階段博熊仔的資金仍然相對進取，且從30,000至30,599點街貨量驚人，增加大戶趁內地假期間推上的誘因，故即使恒指走勢偏軟，但似乎做淡的勝算都唔係十拿九穩。

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