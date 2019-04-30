中石化首季煉油業務受多面衝擊　虧損涉衍生工具

中國石油化工(00386)副總裁黃文生於分析員會議上表示，公司並無有關分拆銷售業務的時間表。對於該業務經營溢利按年倒退近12%，跌幅比去年同期有所擴大，財務總監王德華指與汽油和柴油之間差價收窄有關，而且沒有去年同期的庫存收益，且成品油競爭比較激烈。



中石化非油品業務首季銷售額87億元人民幣(下同)，按年略增，但經營溢利按年增長約15%至9.88億元，相當於公司業務經營溢利約12%。黃文生又指，內地化工市場早已開放，惟市場需求依然強勁，展望全年，全球化工產品毛利依然是好的一年，公司會繼續改善產品銷售組合。



至於煉油業務，首季經營溢利按年倒退約70億元或約37%，引起市場關注。王解釋，去年底因應庫存價格高於市場價格而計提減值約42億元，惟今年首季有轉回。同時，高低硫價差(航運燃油含硫量愈低，售價愈高)收窄，拖累經營溢利下跌約16億元；國際原油運費上漲帶來的衝擊更高達30億元。煉油產品化工輕油和瀝青等售價與原油差價縮小，亦有約30億元的衝擊。但他透露，4月份煉油毛利有改善，主要受惠成品油定價機制和原油及煉油價格之時間差。



亦有分析員關注到，中石化「本部及其他」業務首季經營虧損按年擴大超過3倍(或接近27億元)至35.44億元。王解釋原因之一是聯合化工等一些子公司於衍生工具錄得「幾個億」的虧損，惟今季不見有惡化迹象，因為油價已經平穩。另方面，總部要為子公司一些工資做計提，這部分影響達20億元。



另外，首季經營活動現金流按年由正轉負，王指與遞延稅項的繳交有關。



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