樓價UPDATES：貝沙灣成交頻　三房戶轉手賺千萬

港島豪宅貝沙灣於本月至今，暫累錄約17宗成交；新近錄得持貨約4年，轉手即帳賺近千萬。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●港島南貝沙灣6期6座中層C室，實用面積1,119方呎，三房間隔，望海景，以3,346萬元易手，實用呎價29,902元。原業主持貨至今約4年，轉手帳面獲利926萬元，升幅約38%。



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九龍區



●紅磡海逸豪園25座高層G室，實用面積595方呎，兩房間隔，原開價1,150萬元放售，零議價獲承接，實用呎價19,328元。



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新界區



●沙田廣場C座中層01室，實用面積722方呎，三房間隔，議價後以1,155萬元易手，實用呎價15,997元。



●東涌裕東苑C座低層12室，實用面積539方呎，兩房間隔，以居二市場價410萬元成交，實用呎價7,607元。

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