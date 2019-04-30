【樓市無限Touch】1萬蚊租市區新盤？

市區新盤入伙潮殺到，啟德入伙盤一個接一個，繼去年底開始入伙嘉匯，約4月開始入伙的龍譽之外，年內預計仍有2個新盤，包括天寰以及OASIS KAI TAK，涉及逾1,000伙。



隨着新盤陸續入伙，同時意味有大量租盤供應市場，究竟而家租住先，定再等多等先有著數？



另外，差估署最新數據顯示，私人住宅售價已連升3個月，以擁有第一手資訊的前線代理來看，現時的樓市係咪可以繼續樂觀？買、賣雙方心態上有咩轉變？



《東網》就搵嚟利嘉閣助理分區經理鮑允中，同大家分享啟德以至鄰近區域的市況，兼同大家睇吓啟德配套，加埋而家仲有咩平租盤選擇！歡迎大家加入討論。



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