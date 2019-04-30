人民幣Hibor：隔夜息升至2.5厘　CNH見6.74

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.50厘；1、2星期及1、2月拆息由2.54至2.90厘，3、6及12個月拆息則介乎3.03至3.51厘。



30/4/2019

隔夜 2.50800厘

1星期 2.54167厘

2星期 2.60900厘

1個月 2.79533厘

2個月 2.90233厘

3個月 3.03500厘

6個月 3.16967厘

12個月 3.51700厘



29/4/2019

隔夜 2.46883厘

1星期 2.54233厘

2星期 2.61000厘

1個月 2.77717厘

2個月 2.89033厘

3個月 3.03600厘

6個月 3.16450厘

12個月 3.51067厘



人民幣兌美元稍為回落，離岸人民幣(CNH)由6.7357，降至6.7480，最新報6.7425；在岸人民幣(CNY)亦由6.7315，回至6.7426，最新報6.7373。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

