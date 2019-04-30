人民幣Hibor：隔夜息升至2.5厘　CNH見6.74

2019年04月30日 11:51
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    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.50厘；1、2星期及1、2月拆息由2.54至2.90厘，3、6及12個月拆息則介乎3.03至3.51厘。

    30/4/2019
    隔夜 2.50800厘
    1星期 2.54167厘
    2星期 2.60900厘
    1個月 2.79533厘
    2個月 2.90233厘
    3個月 3.03500厘
    6個月 3.16967厘
    12個月 3.51700厘

    29/4/2019
    隔夜 2.46883厘
    1星期 2.54233厘
    2星期 2.61000厘
    1個月 2.77717厘
    2個月 2.89033厘
    3個月 3.03600厘
    6個月 3.16450厘
    12個月 3.51067厘

    人民幣兌美元稍為回落，離岸人民幣(CNH)由6.7357，降至6.7480，最新報6.7425；在岸人民幣(CNY)亦由6.7315，回至6.7426，最新報6.7373。

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