樓價走勢：萊坊林浩文料中小型單位平穩發展

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，差估署私人住宅售價指數升幅比預期高，現市樓市向好，如未來2、3個月指數仍向上，以及沒有其他負面因素衝擊，樓價將迎接另一短線升勢。



他稱，美國似乎無力加息，香港經濟不過不失，但購買力仍在，特別是中小型單位，早前估計今年該類住宅樓價將跌10%，而現時則預期會平穩發展，至於豪宅及超級豪宅樓價料升5%。



如果樓價未來持續向上升，政府有機會再出招，並確定今年不會減辣。他又認為，樓市走向還要視乎政府政策、外圍經濟及政治，特別是中美貿易戰及英國脫歐影響、以及香港經濟表現。



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