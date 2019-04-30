【午市重點睇】圓匯報111.5　金價升上1282美元

●亞洲市，美匯指數反覆企97.8；圓匯升上111.5；歐元兌美元報1.119；英鎊報1.294。港匯最新處7.844。離岸人民幣在6.74水平。金價重上1280關，最新報1,282美元，布油回至71.8美元，紐油報63.4美元。道指期貨偏軟。



●港股受壓，恒生指數半日跌144點或0.48%，報29,748點，內銀股績後有沽壓。https://bit.ly/2UPA4HV

-金誠控股復牌不足半日，突再停牌。

-小米雷軍：續加大技術研發投入。

-東方海外出售美國長堤貨櫃碼頭。

-新股B & D STRATEGIC「潛水」後回穩。

-新股連成科技以下限0.53港元定價。

-江山控股停牌，涉重大出售。



●【即市分析】

-內地五一小長假行情，有咩好炒？https://bit.ly/2GUTgAl

-港交所趁績前炒波幅。https://bit.ly/2IPHEk8

-港股連過四關，整裝待發抑或圓頂派發？https://bit.ly/2Lm17LA

-【大戶動向】基金績前加注內險股。https://bit.ly/2J4A2cM



●A股快報：3大指數反覆向上，半日均收升不足1%。https://bit.ly/2UOMWOf



●亞洲股市：韓澳股中段續偏軟，日股長假期休市。https://bit.ly/2IOQgYd



●香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息重返2厘以上，升至2.36厘；1個月期為2.11厘。



●人民幣中間價上調24點子，報6.7286，CNH降至6.74。Shibor隔夜息重上2厘，報2.08厘



●中國4月官方製造業PMI跌至50.1。https://bit.ly/2UKAC1G

-中國4月財新製造業PMI降至50.2。



●人行不進行逆回購操作，今日無逆回購到期。



●差估署：3月私宅售價指數再升2.9%，連漲3個月。https://bit.ly/2VzPsMU

-中小型住宅售價按月大漲3%。https://bit.ly/2Wj11Fy

-3月港島區細單位呎價按月漲逾6%。https://bit.ly/2IN71mR



●公司業績：

-藥明康德第1季淨利潤按年升近33%。

-復星醫藥首季淨利潤7億元人民幣。

-江西銅首季少賺3%。



●億京發展旗下大埔白石角海日灣II加推366伙，折實平均呎價近1.49萬元。



●三星電子首季合併經營溢利按年倒退60.16%，至6.23萬億韓圜；淨利潤5.04萬億韓圜，按年跌56.85%，並低於預期5.7萬億韓圜。



●IMF總裁拉加德表示，低通脹「非常神秘」，而人人都希望通脹能稍微高一點。



●淡馬錫擬增加美國投資佔比，從其投資組合15%提升至20%。



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其他精彩新聞：【股民熱話】香港樓市夕陽無限好 地產股將步股王後塵？

https://bit.ly/2VB48LG



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