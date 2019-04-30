渣打首季稅前基本盈利按年升10%　開始回購股份

渣打集團(02888)公布，2019年首季稅前基本盈利為13.84億美元，按年增逾10.1%，高於市場預期；按季升2.2倍。期內，經營收入按年跌1.54%至38.13億美元，經營支出按年減2.18%至24.15億美元。



普通股一級資本比率(CET1)按季跌0.3個百分點至13.9%，未能維持集團未來3年維持14%水平的目標；反映銀行盈利能力的淨息差按年跌3點子至1.56%。



集團同時宣布，已獲監管部門批准，開始回購高達10億美元的股份。總裁温拓思表示，集團有信心於2021年前將全年回報提升至最少10%，未來會繼續作策略性投資。



他指，集團成功解決過往遺留下來的操守和監控事宜，現能更靈活地管理資本水平，並在香港、非洲和印度公布一系列數碼化項目，亦成為香港3間首批獲虛擬銀行牌照財團之一的最大股東。



值得留意是，大中華及北亞地區為集團收入核心貢獻地區，首季按年跌2.36%至15.27億美元，佔集團經營收入總額約4成。



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