【瑞通推介】績前跟進滙豐購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月通脹升幅持續溫和，市場料聯儲局有空間對利率保持耐性。道指隔晚收報26,554點，升11點或0.04%。



港股在周一(4月29日)期指結算日做好，恒指以貼近高位的29,892點收市，升287點或0.97%。周二(4月30日)早段向下，曾跌逾200點，回至29,700點之下。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾6,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.4億元，反映投資者繼續趁其反彈部署淡倉看跌。周一其牛證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點，而熊證街貨重貨區為收回價30,300至30,399點。



滙豐控股將於周五(5月3日)公布首季業績，市場預期集團列帳基準除稅前利潤按年升逾7%至23%不等，並有傳集團已開始節流計劃，或會有裁員行動。該股經過4月初的急升，近期回升至68元關前徘徊，周一守穩67元，企於10天、20天、和50天線之上。股份周二早段靠穩，於67.5元之上爭持，後市留意能否突破並企穩68元，此水平為過去數月的重大阻力位置。周一有逾60萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄14萬元淨流入。



瑞聲科技周一逆市下挫2%收市，盤中低位見51.5元，為表現最差藍籌。股份周二早段反彈乏力，續跌約3%，曾跌穿51元，跌穿20天線。周一有近260萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾40萬元淨流出。



吉利汽車近期持續弱勢，過去5個交易日，累積下跌近18%，周二早段繼續尋底，曾再跌超過2%，考驗50天線(15.5元)的支持。其好倉周一淨流入40萬元，5日累計淨流入近1,900萬元，而其淡倉周一淨流出30萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

滙豐控股貼價、短期購證(14420)，行使價70元，2019年6月到期，實際槓桿27.6倍。輕微價外、中短期沽證(28318)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿12.1倍。



瑞聲科技價外、中年期購證(17374)，行使價66.9元，2019年11月到期，實際槓桿4.4倍。



中移輕微價外、中年期購證(29480)，行使價83.88元，2019年11月到期，實際槓桿10.4倍。貼價、短期沽證(16118)，行使價73.8元，2019年6月到期，實際槓桿14.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(59046)，收回價及行使價29,020點，槓桿比率53.9倍。熊證(69803)，收回價30,290點，槓桿比率31.3倍。



騰訊牛證(62454)，收回價375.2元，槓桿比率26倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率18.4倍。



吉汽牛證(66391)，收回價14.2元，槓桿比率7.5倍。



中移熊證69707，收回價82.9元，槓桿比率6.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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