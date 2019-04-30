【高盛推介】資金踴躍流入騰訊窩輪

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股跟隨大市回落。該股將於5月15日公布今年首季業績，有券商發表報告指該公司於中國網上遊戲及社交網站領導地位仍然正面，預期收入按年約22%，非通用會計準則預期按年升約13%。



觀察近日的資金流向，以過去5個交易日計，流入騰訊牛熊證的資金都十分踴躍，以牛證較多，有約5,100萬港元，是同期最多資金流入的牛證，而熊證亦有約2,000萬元流入。認股證方面，認購證有約2,200萬元流入，是同期第二大資金流入的相關資產，其認沽證亦有約400萬元流入。



現時市場上4大活躍的騰訊認購證中，有3隻都是行使價426元附近，9月份到期的產品，投資者如希望部署這個條款，可留意當中槓桿最高的購證(12135)，行使價426.28元，2019年9月23日到期，實際槓桿9.1倍，熱門條款產品中槓桿最高。



貼價高槓桿的選擇可留意購證(25364)，行使價400.60元，2019年8月23日到期，實際槓桿9.1倍，行使價390至410元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。



牛熊證方面，投資者留意現時部份貼價騰訊牛證的街貨出現偏高的情況，投資者如看好騰訊，可留意較貼價牛證中街貨較低的牛證(58671)，收回價376.18元，行使價374.18元，換股比率100，槓桿比率28.4倍，貼價、低街貨。



投資者如看淡則可留意熊證(68020)，收回價401.88元，行使價403.88元，換股比率100，槓桿比率20.6倍，相近收回價產品中槓桿最高。



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