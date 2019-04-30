【即市分析】內銀股績後追唔追得過？

東方產經專欄作者帥哥：內銀股陸續公布業績均表現不俗，惟股價績後回軟，建設銀行(00939)首季多賺4.2%，現價跌0.4%報6.96元；中國銀行(03988)期內純利按年增長4%，現跌0.5%報3.75元；交通銀行(03328)純利增4.9%，股價跌1%報6.64元。



至於工商銀行(01398)首季多賺4%至820億元人民幣，股價現平收5.91元；而農業銀行(01288)同期純利亦按年升4.3%，現回軟跌0.2%；招商銀行(03968)首季盈利則增長一成一，惟股價回吐2.1%。(銀行板塊表現一覽：https://bit.ly/2A8B3IR )



整體上，今年以來內地加大放水力度，經濟回穩有利作為百業之母內銀股，而中央次季更推出大型減稅降費措施穩定經濟，加上中美兩國貿易談判取得進展，相信將可支持板塊的估值靠穩。



市場一直關注，為應付內地經濟下行壓力，中央大力支持民營企業，要求今年國有大型商業銀行的小微企業貸款增長要達到30%以上，或令內銀股的貸款增長、貸款質素及壞帳撥備情況轉壞，惟以首季數據來看，暫不用過於擔心。



再看建、工、中、農、交五大內銀股股價表現，現時主要維持於區間上落，農行股價更有向下趨勢。雖然有佳績支持，惟近期內地經濟數據仍有反覆，板塊表現呈上落格局，只是股息率普遍介乎5至6厘，作為中長線收息之選未嘗不可。至於招行，早前股價創出41.75元的52周新高後進行調整，若能重返40元樓上，後市仍有機會再試高位，不妨吼位跟進。



部分內銀股首季業績一覽(元人民幣)

股份/純利/按年增幅

建設銀行(00939)/769億/+4.2%

工商銀行(01398)/820億/+4.1%

中國銀行(03988)/509億/+4%

農業銀行(01288)/612億/+4.3%

招商銀行(03968)/252億/+11.3%

交通銀行(03328)/210億/+4.9%



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https://bit.ly/2IP3vs0

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