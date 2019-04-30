強美元大拆解！對沖成本貴　資金直奔美國資產

外電報道，在美國以外渴求收益的投資者，正放棄對沖投資美國資產的匯率風險，這是最近美元「買盤洶湧」的關鍵因素。



原因是，對歐元區投資者而言，計入3個月美元遠期合約價格後，基準10年期美國國債孳息率跌至負0.6%左右。對在日本的債券買家而言，債息約為負0.4%。相比之下，不對沖匯率風險、直接買入10年期美國國債的話，孳息率是2.53%。



據報，正由於對沖成本高昂，諸如日本生命保險之類的投資者，正增加未對沖的外國債券持倉。這情況正刺激美國的資產管理公司避開沽空美元。



加拿大帝國商業銀行北美外匯策略主管Bipan Rai稱，日本和歐洲的公司及債券基金「已把匯率風險拋諸腦後」，令最近美元急漲。「既然對沖匯率風險會抵消收益，有什麼理由要這樣做？」



美元兌多數G10貨幣2019年上漲，美匯指數今年以來漲約2%。分析預期，這種狀況可能會持續多年。



目前美國短期利率遠高於歐洲和日本，短期利率決定貨幣期貨或遠期合約的價格。例如，3個月期美元倫敦銀行同業拆借利率(Libor)比歐元Libor高出近300個基點。這個利差在過去兩年擴大了將近1倍，提高了美國基金經理沽空美元的成本。



但Rai警告，放棄對沖會帶來風險。一旦美元下跌，就可能使美國資產遭遇資金外流，並重新激發匯率波動。市場上缺乏對沖的倉位愈多，失衡就愈多。「對沖不足的投資者若遭遇負面行情，很可能會導至資產大跌和匯率波動加劇。」



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