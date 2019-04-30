樓價走勢：利嘉閣料今季指數破400點　勢創新高

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，樓價升勢持續擴大，預期最快今季有力破頂。據差餉物業估價署資料，3月份私人住宅售價指數按月再升2.9%，更創自2016年10月以來的30個月最大升幅。與去年7月高位394.8點比較，只相差17.3點或約4%。



他指出，踏入第2季以來，樓市持續向好，旺勢更由二手延續至新盤市場。隨着5月有大型新盤料陸續登場，在一手銷情理想帶動下，二手樓市亦可受惠，樓價可望穩步向好。



在首季股市大升的財富效應，加上息口持續低企及剛性需求繼續帶動下，預期本月樓價持續上升，惟升幅料會收窄，估計約2至2.5%，估計今季樓價可再累升約6%，屆時指數將突破400點，再創歷史新高，全年樓價則看升13至15%。

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