【即市分析】萬洲獲大行力撐　破頂在望？

東方產經專欄作者股博士：萬洲國際(00288)首季經營利潤減少10%至3.4億美元，期內純利跌21.3%至1.96億美元。市場憧憬集團次季營運表現有望好轉，該股今早(30日)顯著做好，現升7.2%報9.46元。



多間大行就此發表報告，美銀美林認為萬洲首季業績好壞參半，美國業務盈利下跌，但不如預期般嚴重，隨着中美貿易談判取得進展，可成短期催化劑，兼且估計其旗下美國業務於第二季將可迎來轉折，將目標價由10.1元升至10.3元，維持「買入」評級。



野村認為萬洲旗下美國業務於第二季將可轉為開始錄得盈利，上調其目標價由9.7元升至10.7元，維持「買入」評級。而瑞信、德銀及瑞銀各升其目標價至10.7元、10.6元及10.11元，分別重申「跑贏大市」、「買入」及「買入」評級。



市場對萬洲前景偏向樂觀，加上近期備受「北水」追捧，股價仍有上升空間。該股今早以大陽燭飆高，14日RSI動力重現，短線回吐若能守穩於9元樓上，後市有機會再挑戰52周高位9.95元，跌穿8.8元支持止蝕。

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