【高盛推介】留意平保高槓桿沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安周一(29日)公布首季業績，純利455.17億元人民幣，按年升77.1%，集團個人客戶數1.91億，較年初增長3.6%，互聯網用戶量5.61億，較年初增長4.2%。有券商隨即發表報調高平保的投資評級。



平保股價周二(30日)早段高開後跟隨大市回落，其後逐漸收復失地。



在平保公布業績前資金積極部署其認購證，過去5個交易日合共有約5,900萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產，其認沽證則錄得少量資金流走。



現時市場上5大活躍的平保認購證中，有3隻都是行使價106元附近，10月份到期的產品，投資者如希望部署這個條款的產品，可留意當中槓桿最高的購證(16832)，行使價106.98元，2019年10月24日到期，實際槓桿10.1倍，熱門條款產品中槓桿最高。



相反，投資者如看淡平保，可留意高槓桿沽證(12416)，行使價83.33元，2019年9月23日到期，實際槓桿9.7倍，行使價83至93元之間產品中槓桿最高。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

