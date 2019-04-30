西貢去年私宅空置率9.3%　各區最高

差餉物業估價署發放《香港物業報告2019》，2018年私人住宅空置數量為51,426伙，空置率約4.3%，較2017年增加0.6個百分點。以地區統計，去年以西貢(包括將軍澳)及九龍城(包括啟德發展區)空置率最高，分別錄9.3%及7.5%。



報告顯示，西貢區去年空置量錄6,245伙，較2017年多2,255伙或約56.5%，空置比例則明顯增加2.9個百分點。至於九龍城仍是相關伙數最多地區，按年上升23.3%至8,366伙，佔比率亦上升1.1個百分點。



事實上，上述為去年落成量最多的兩個地區，分別有4,573及4,957個單位，佔全年落成數目約21.8及23.6%。

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