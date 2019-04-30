樓價UPDATES：公屋祥華邨未補價賣176.8萬

未補價第二市場公屋亦有捧場客，粉嶺祥華邨兩房單位，同類市場剛以176.8萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山應彪大廈高層A室，實用面積703方呎，套三房間隔，望維港全海景，以2,000萬元易手，實用呎價28,450元。



●鴨脷洲海怡半島4座高層F室，套兩房及多用途房設計，叫價1,100萬元，最終願減40萬元以1,060萬元易手，實用面積610方呎計，實用呎價17,377元。



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九龍區



●長沙灣碧海藍天5座中層A室，實用面積約581方呎，三房兩廳間隔，以890萬元沽出，實用呎價約15,318元。



●深水埗丰匯1座中層E室，實用面積713方呎，採套三房設計，另設儲物房，以1,145萬元易手，實用呎價16,059元。



●西南九龍帝峯‧皇殿本月僅錄2宗買賣，與上月交投量看齊，平均實用呎價徘徊於31,234元。成交包括2座高層A室，實用面積1,174方呎，採四房連套房設計，另設工人套房，議價後剛以3,850萬元沽出，實用呎價32,794元。



●奧運站海桃灣本月錄約5宗買賣，早前2座高層D室，實用面積611方呎，屬三房間隔，成交價約1,518萬元，實用呎價約24,845元。



●九龍塘又一居本月暫錄4宗成交，其中22座高層D室，實用面積559方呎，套三房設計，享內街景，議價後以1,208萬元成交，實用呎價21,610元。



●將軍澳南豐廣場1座高層E室兩房戶，望內園景，實用面積約455方呎，以約16,800元放租約1個月，減租800元，獲外區人士以16,000元承租，實用呎租約35.2元。



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新界區



●粉嶺公屋祥華邨祥智樓C翼高層1室，實用面積約381方呎，兩房間隔，以未補價第二市場價176.8萬元易手，實用呎價約4,640元。



●粉嶺名都7座中層D室三房單位，實用面積454方呎，以570萬元易手，實用呎價12,555元。



●沙田第一城1座中層H室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以630萬元易手，實用呎價19,266元，平屋苑兩房歷史最高做價紀錄。



●元朗蔚林1座頂層連天台單位，實用面積約604方呎，採兩房設計，原開價750萬元放售，經議價後減價25萬元或約3.3%，以725萬元沽出，實用呎價約12,003元。



●東涌水藍‧天岸6座中層B室，實用面積約568方呎，兩房間隔，享海景，以828萬元沽出，實用呎價約14,577元。

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