【即市分析】燃氣股靜極思動？

東方產經專欄作者帥哥：長假前後港股多數轉靜，不過今日(周二)燃氣股初現起色，主因是內地上月天然氣消費量增，值得研究。(燃氣板塊追蹤：https://bit.ly/2tOU3gj )



先睇數據，發改委公布，內地3月完成天然氣產量按年增長9.8%至151億立方米；完成天然氣進口量96億立方米，按年增長16.4%；完成天然氣消費量按年增長11.5%至243.7億立方米，數據表現確實唔錯。



真金白銀最反映市場睇法，新奧能源(02688)股價即市升1.2%算做較靚仔，短期若在成交配合下上破短期阻力76元，可吼位跟進，目標價上望80元，止蝕位73.5元。



不過，港華燃氣(01083)及昆侖能源(00135)即市升幅收窄至0.6%及0.4%，動力略為不足；至於中國燃氣(00384)股價雖從低位回升，但即市只係持平，而華潤燃氣(01193)股價更倒跌0.4%，短期都係忍一忍手較穩陣。

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