股神都聽佢！華爾街大師：購買中國不良貸款

外國傳媒報道，現年72歲的華爾街最受尊敬的意見領袖之一、連「股神」巴菲特也是其「粉絲」的投資大師橡樹資本(Oaktree Capital)董事長及聯合創辦人馬克斯(Howard Marks)表示，正在加大對投資中國的關注力度，並購買不良貸款，但會謹慎行事。



他表示，中國有很多不良貸款，該公司會通過從銀行購買。他認為，歐洲和日本是「經濟老年人」，美國是「成熟的成年人」，而中國就像是「青少年」，最好的歲月還在後面。雖然未來會有起伏，但中國經濟仍會快速增長。



中國四大銀行最新季度的不良貸款創多年新高，反映政府推動信貸投放之際，銀行業面臨風險上升。



橡樹資本成立於1995年，以價值投資和專長處理不良資產而聞名，管理資產達1,000億美元，馬克斯的財富估計約20億美元。「股神」巴菲特曾說：「當我一看見馬克斯給我的信件，一定是立即打開及閱讀。」反映馬克斯地位之高。

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