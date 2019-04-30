新盤混戰：君譽峰及君豪峰日沽15伙　料加價5%　

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下北角君譽峰及鰂魚涌君豪峰，昨日(29日)單日沽出共15伙，套現約1.1億元，由於反應理想，預計5月份該兩盤有機會加價5%。他續稱，君豪峰已取得入伙紙，預計關鍵日期為第3季，至於君譽峰料明年底才入伙。



美聯住宅部行政總裁布少明表示，即日起透過該行購入君譽峰單位，可獲傢俱優惠禮劵，總值88,888元，名額3位。



此外，為迎接五一黃金周，林達民指出，集團位於尖沙咀美麗華廣場的銷售中心，將於假期設立香港情懷市集，屆時將有非物質文化技藝表演，以吸引旅客參觀。



至於集團其他項目，他表示，與帝國集團合作的屯門掃管笏青山灣項目，享有大量綠化環境，預計第四季推出。



對於樓價走勢，他認為現時市場購買力很強，不少父母協助子女支付首期，預計今年香港樓價全年可升約15%。

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