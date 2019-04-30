港零售銀行首季淨息差擴闊　流動性保持穩健

香港金融管理局於提交立法會的文件顯示，銀行業流動性保持穩健，今年首季，第一類機構的季度平均流動性覆蓋比率為162.7%，遠高於今年法定最低要求的100%。第二類機構的季度平均流動性比率為54.7%，亦遠高於法定最低要求的25%。



而於環球經濟和貿易環境不確定的情況下，信貸年初呈現溫和增長，今年首2個月整體貸款增加1.2%。而零售銀行香港業務，首季淨息差則按年擴闊6點子，至1.58%。



金融科技發展方面，金管局近年積極推動銀行業開放應用程式介面(API)，文件指已錄得超過300個來自第三方服務提供者登記，使用銀行第一階段開放API。而銀行將於今年10月份推出開放API第二段階段，支持銀行產品和服務的申請。



於今年首2個月，經香港銀行處理的人民幣貿易結算額共7,468億元人民幣，按年增長11.08%，連升兩年。而今年2月底，銀行的人民幣貸款餘額為1,070億元人民幣，未償還人民幣點心債餘額則為1,656億元人民幣。而點心債券發行方面，今年首2個月發行量14億元人民幣。

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