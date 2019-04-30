【市後重點睇】圓匯升上111.3　道期偏軟

美匯指數反覆偏軟至97.7水平；圓匯由111.6進一步升至111.3，市場警惕日本休市流動性弱引發圓匯動盪風險；歐元兌美元報1.118；英鎊升至1.294。港匯守7.844水平。離岸人民幣回至6.74。金價升至1,283美元。布油升至72.1美元，紐油報63.5美元。道指期貨跌8點。



●市後關注點

-17:00 歐元區第1季國內生產總值(GDP)初值

-20:00 德國4月消費物價指數(CPI)初值

-20:30 美國第1季勞工成本指數、加拿大2月GDP

-21:00 美國2月S&P/CS20座大城市房價指數

-22:00 美國4月諮商會消費者信心指數，3月成屋銷售

-23:00 加拿大央行行長波洛茲、副行長威爾金斯出席下議院財政委員會聽證會

-周三凌晨04:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報



●恒生指數全日跌193點或0.65%，報29,699點。全月計，恒指累漲647點或2.2%。https://bit.ly/2UPA4HV



●A股快報：兩市靠穩收，滬綜指全月累跌12點。https://bit.ly/2UOMWOf



●亞洲股市：韓股跌0.5%，澳股跌0.4%。https://bit.ly/2IOQgYd



●歐洲股市三大指數偏軟，英國富時100指數變動不大，報7,440點；德國DAX指數跌0.1%，報12,313點；法國CAC指數跌0.2%，報5,567點。渣打倫敦股價升3.5%。



●強美元大拆解！對沖成本貴，資金直奔美國資產。https://bit.ly/2ZHqGtq



●【股匯攻略】舜宇瑞聲買唔買得住？https://bit.ly/2IZyAIO



●【樓市無限Touch】1萬蚊租市區新盤？https://bit.ly/2VyTDsm



●【即市分析】

-萬洲獲大行力撐，破頂在望？https://bit.ly/2vurHY4

-內銀股績後追唔追得過？https://bit.ly/2XUzlHg

-燃氣股靜極思動？https://bit.ly/2VATWTx



●差估署：3月私樓售價指數再升2.9%，連漲3個月。https://bit.ly/2VzPsMU



●樓價走勢：

-利嘉閣料今季指數破400點，勢創新高。

-投資者伍冠流料再升5至8%。

-測量師料今年走勢反覆。

-郭子威料全年波幅約1成。

-投資者吳龍飛指是農曆年後小陽春效應。

-陳永傑料升浪將逐步擴至豪宅。

-港置料今年內將突破高位。



●港交所新上市制度1周年，新經濟公司集資1504億元。



●渣打首季稅前基本盈利按年升10%，開始回購股份。https://bit.ly/2vseEX1



●西貢去年私宅空置率9.3%，各區最高。

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