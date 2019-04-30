新盤混戰：MONTARA已錄近九千票 料周六開售
2019年04月30日 16:23
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黃光耀(左)
會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，已錄近9,000張入票登記，當中不乏大手買家，該類客戶最多可購入4伙。預計今晚累積票數可逾9,000張，創今年新盤收票最多紀錄。
他透露，公司積極希望今日(4月30日)或短期再度加推單位，仍待合作夥伴審批，銷售安排亦可望今日落實，料星期六(5月4日)正式開盤。
對於樓價再度上升，他認為，之前調整時樓價下跌約一成，首季只是由低位反彈，第2季升幅料會更加明顯，升幅可逾半成，追回之前的調整幅度。而市場暫未再有負面因素，息口走勢明朗化，下半年再有5至10%上升空間。
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