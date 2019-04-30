估中標指破頂！美波浪大師：目前關鍵水平是...

外國傳媒報道，美股資深分析員、專門研究「波浪理論」、去年11月警告股市要累瀉近兩成，結果言中的ElliotWaveTrader.net創辦人Avi Gilburt早於4月21日表示，只要標指升穿2,915點，就會再創歷史新高，結果4月23日應驗！他最新怎看呢？



他指出，由於標指已升穿2,915點，下一步就是3,000點！換言之，根據波浪理論，標指仍有機會再創新高，短期目標是本周升上2,965點水平。



他稱，以波浪理論推算，目前標指關鍵水平是2,892至2,915點，只要不跌穿，就有望上試2,965點，當中尤以2,892至2,897點至為關鍵。一旦失守，就可以宣布今次升浪完結。



再者，如果標指在下周(即5月6至10日)升勢受阻，並掉頭跌穿2,884點的話，就下望2,850點。



不過，他仍然強調，根據波浪理論，美股牛市遠未完結，因「終極一升的5浪」依然未到，或一直反覆升至2022或2023年才真正見頂，屆時標指可能升至3,500至4,000點水平。

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