【fb直播】港股假後往哪兒去？

內地4月份製造業PMI差過市場預期，港股在4月最後一個交易日，兼假期前夕出現回吐，不過恒指已經連升4個月，周三(5月1日)假期過後，周四(5月2日)正式踏入5月份，走勢會否有突破？有咩因素左右後市？



渣打銀行(02888)中午公布首季業績，稅前基本盈利按年升逾一成，高過市場預期，並會開始回購總值10億元的股份，股價午後「一支箭」向上，現價追得過？



萬洲國際(00288)首3個月雖然盈利下跌逾兩成，但卻受投資者追捧，在藍籌股之中一支獨秀，係咪升過龍？另一隻內需股青島啤酒股份(00168)，因首季營運數據「靚仔」，股價逆市爆升，但估值會唔會已經太貴，上升向空間仲有幾多？



長城汽車(02333)首季純利大幅倒退逾6成，廣汽(02238)上季亦少賺近3成，汽車股係咪沽得就沽？



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