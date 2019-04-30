香港按揭證券公司去年純利大跌84%

香港按揭證券公司公布去年全年業績，期內綜合除稅後溢利按年大跌84.24%，至1.27億港元，不派股息。



該公司去年營運表現疲弱，股東資金回報率按年減少7.7個百分點，至0.9%，反映資金運用效率降低。而作為盈利能力指標的成本對收入比率則飆升至86%，相較2017年同期為26.8%。不過截至去年底，其資本充足率按年增加5.8個百分點，至26.8%。



業績報告指，盈利大跌的其中一個主因，為受累旗下香港年金公司的年金業務，因要維持審慎法定儲備而引起會計虧損。若扣除相關影響，去年經調整的除稅後溢利將為5.15億元，股東資金回報率為5.1%、及成本對收入比率則為36.7%。



該公司解釋，雖然旗下年金公司錄得會計虧損，但一般新保險公司於營運初期數年，因須符合法定儲備要求而出現會計虧損屬正常情況，認為長遠而言業務可持續發展。

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