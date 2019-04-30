致富智庫︰想辭工去環遊世界？呢7個步驟可以幫到你

「唔使返工、日日去旅行」係唔少人夢寐以求嘅生活。有人為咗實現目標，不斷努力儲蓄投資，只係希望可以儘早實現財務自由，提早退休後去環遊世界。



不過，有一位外國網友「ThatStuffAddsUp」就唔想等到退休先可以真正享受生活。佢喺網上討論區Reddit上分享咗自己嘅經歷，仲話其實想達成環遊世界嘅目標，唔一定要等到真正嘅財務自由，只要做到以下7個步驟就得。



【1、還清所有債務】

【2、準備旅費，用自己嘅錢；盡量利用信用卡積分、里數】

【3、儲夠一年嘅使費，到旅遊完返嚟用】

【4、唔好犠牲自己嘅退休儲備，包括儲蓄供款計劃】

【5、暫時唔好買樓，買咗樓就起碼要準備未來兩年嘅供款】

【6、暫時唔好生孩子】

【7、保持健康身體，唔好受傷】



呢位網友喺兩年前(當時佢只係28歲)放棄咗高薪厚職，用一年時間同佢太太跨越40個國家，現在佢仲準備緊第二次旅程。佢話，之所以會有環遊世界嘅念頭，係因為佢經過一次旅行後，開始思考自己真正想要嘅係咩，仲諗到自己嘅母親逝世時不過40多歲...於是難免擔心自己捱到退休，都唔知仲有冇咁嘅身體同魄力去環遊世界。



佢仲話，如果有一件令你快樂嘅事想做，只需要設立目標、制訂計劃，然後努力完成！



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