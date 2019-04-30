為未來放水做準備！聯儲局正研究另類QE

外國傳媒報道，美國聯儲局即將展開議息會議之際，市場傳來當局正研究另類版本「量化寬鬆」(QE)的消息！



報道指出，當局正考慮一項新計劃，容許銀行以持有的美國國債，交換存在聯儲局內的超額存款準備金。目的是能確保市場在經濟面臨艱難的時候有充足流動性，同時有助當局縮減規模近4萬億美元的資產負債表(俗稱「縮表」)。



(註：所謂「超額存款準備金」，即商業銀行及存款性金融機構在央行存款帳戶上的實際準備金超過法定準備金的部分。目的是確保有足夠資金應付突變。)



目前的計劃就是所謂的「常設回購機制」(Standing Repo Facility)，此前聖路易斯聯儲銀行經濟學家David Andolfatto及Jane Ihrig，為此撰寫了兩篇論文。他們認為，有了這個機制，銀行應該會對持有更多國債感到舒適，因可以取代超額存款準備金，同時可幫助減輕聯儲局的資產負債表，即銀行可吸納當局持有的國債，同時又可減少超額存款準備金的需求，達到雙贏效果。



不過，這計劃要處理的難題是：聯儲局資產負債表多少才合適？銀行存在當局的超額存款準備金多少才合適？根據紐約聯儲銀行的估算，超額存款準備金的理想數字約7,840億美元。然而，資料顯示，在2014年，超額存款準備金達到近2.8萬億美元的高峰，目前約1.55萬億美元。換言之，銀行有大量資金能換取國債。



正因為銀行能把存在央行的「紅簿仔」資金換取國債，故有人認為，這本質上可能是一種重新包裝的QE！



Mercatus Center研究員、美國財政部前經濟學家David Beckworth表示，這無疑使轉換更容易，銀行可能不會覺得有超額存款的必要，這將是一種更市場化的量化寬鬆。



金融服務公司Whalen Global Advisors董事長Christopher Whalen稱，這是壞主意，聯儲局會面臨愈來愈大的風險，即成為永久性流動資金提供者，而不是傳統經濟定義的「最後貸款人」。



聯儲局將於5月1日(周三)公布議息結果，該政策可能會列入議程討論。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/