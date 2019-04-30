重慶銀行首季多賺8.8%　不良貸雙升

重慶銀行(01963)公布，截至2019年3月31日止第1季，股東應佔淨利潤12.11億元人民幣(下同)，按年升8.8%，基本每股盈利0.39元。



期內，實現淨利息收入20.23億元，按年增26.3%；手續費及佣金淨收入2.92億元，按年增6.3%，主要原因是手續費及佣金支出按年下降87.9%。



截至3月31日，該行不良貸款餘額31.29億元，較去年底增加2.48億元；不良貸款率1.41%，較去年底上升0.05個百分點；撥備覆蓋率211.79%，較去年底下降14.08個百分點。



資本充足率方面，該行核心一級資本充足率為8.73%，一級資本充足率為10.18%，資本充足率為13.38%，分別較去年底上升0.26個、0.24個和0.17個百分點。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/