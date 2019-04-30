歐首季經濟增長1.2%超預期　港股「黑期」高水

歐元區公布，首季經濟按年增長1.2%，好過預期的1.1%；3月失業率更由2月的7.8%降至7.7%，同樣好過預期的7.8%，並創下逾十年低位。



數據顯示，首季經濟好過預期主要受法國和西班牙經濟復甦支持，但區內一些國家尚未好轉，當中德國經濟增長料6年最弱。



無論如何，歐元區經濟未如預期般惡劣，刺激金融市場做好。歐元兌美元高見1.1215，為4日最高；紐約期油升穿64美元關口，高見每桶64.2美元，升幅達1.1%；布蘭特期油則升1.23%，報每桶72.42美元。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指高見29,732點，較現貨收市29,699點高33點。

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