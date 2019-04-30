金誠控股披露債務違約

金誠控股(01462)公布，於2016年11月21日，由執行董事兼主席韋杰控制的控股股東GFHK與一名借款人，就一項貸款簽署一份貸款協定。根據貸款協定，GFHK將金誠控股2.2億股(基於公司於2016年12月21日將股份拆細，被抵押股份增至22億股)股份抵押予借款人，保證其還款義務，該股份約佔已發行股本54.5%。



該公司目前接獲GFHK通知，大致於今年4月30日上午10時正，收到一份來自借款人的通知。根據通知，GFHK已屆違約且借款人可行使其基於貸款協定的權利、彌償權、權力或自由裁量，以收回貸款及累計利息；執行基於股票抵押所設定的擔保權利全部或部分；委任接管人。

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