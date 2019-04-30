優品360：冀代工生產可提升毛利率

休閒食品連銷店優品360(02360)行政總裁許志群表示，公司一向以薄利多銷為主要發展策略，期望透過代工生產(OEM)提升毛利率及客戶黏性，而最小存貨單位(SKU)不超過15%。



他續指，代工生產的產品在價格上有較好的優勢，又能為客戶提供更多元化的選擇，主要因為代工生產的彈性較大，如包裝大小、產品特性品，可視乎消費者消費習慣而調整。



許志群稱，公司有意零食上的代工生產「做得更齊全」，因留意到零食市場的有更健康化的趨勢。至於選擇以代工生產的產品，主要考慮到銷量有一定保證、產品質量及價格優勢、份量符合客戶需求等3項核心元素。同時透露，5月底將有一款新代工生產的零食可推出市場，現時代工生產的產品還包括濕紙巾、罐頭鮑魚等。



他期望，毛利率可按年升1個百分點，但集團無刻意全面加價，主要透過降低採購成本、推廣活動等提升，而現時產品平均單價約79元。



他指，將繼續以民生店為主，旅遊店為輔為開店策略，料今年新開28間店，而開店比例約3比2，但仍需視乎租金、店鋪供應而定。今年續租方面，平均租金有輕微升幅。



他續指，以過往經驗，公司在五一長假期「有啲得益」，但不如農曆新年、聖誕節等節日，仍有設立「折扣日」帶動消費。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

https://hk.on.cc/fea/wealth/



虛擬貨幣新錢途︰http://on.cc/virtualcoins/