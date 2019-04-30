優品360搞「試伏會」　連CEO都成日中招？

休閒食品連鎖店優品360(02360)行政總裁許志群(Peter)表示，每次搵到啱心水貨品，都唔會即刻入貨，反而搞個產品試食大會先。邊個係試食員？咪就係採購部、市場部、營運部等約10名員工。Peter除咗出差，基本上都會坐陣試食大會，重申「伏就留番畀公司中」嘅原則。



佢話，公司差唔多每1至2星期搞一次產品試食會，每次都會試20至30款產品，不過留低嘅只有3成至4成。係名符其實嘅「試伏會」，明知要中伏，都密啲搞，只為每月可以有50款至60款新產品帶畀消費者！



「試伏會」基本有4項評分準則， 包括味道、價錢、容量及包裝，1分最低分，3分就最高分，平均分得分王少於2分先叫做合格。



至於試過咩「最伏」？Peter諗都唔洗諗就即答「咳藥水味果汁」，雖然包裝幾吸引，但最終無入到貨。事關公司認為容量同包裝唔係「致命傷」，可以同廠方「傾傾改良」，但味道同價錢可議空間較小，所以會優先考慮產品味道同價錢。

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