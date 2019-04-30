ING：中國已開始讓人民幣輕微貶值

外國傳媒報道，荷蘭國際集團(ING)發布報告指出，中國已開始讓人民幣輕微貶值！



報告指出，相對於今年首兩個月升值2.45%，3至4月人民幣兌每美元已微跌，過去兩個月分別貶值0.2%及0.3%。



ING大中華區經濟學家Iris Pang指出，儘管人民幣在3至4月貶值幅度很小，但也是一種方式來表明人民幣匯率不受其他國家的壓力影響。她表示，不論中美最終何時達成貿易協議，今年餘下時間，人民幣都很難大幅波動，因為若大幅升值，這會被理解為安撫美國，中方是難以接受；若大幅貶值，會增加資本外流風險，機會不高。



該行估計，人民幣兌每美元今年底目標價為6.75，即每百港元兌人民幣處於86.5水平。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/