聯交所股權變動資料顯示，中國城市基礎設施(02349)於4月17日獲China Financial International Investments Ltd增持2,812萬股，最新持股數目約6.52億股。



中國太保(02601)於4月25日獲貝萊德增持124萬股，最新持股數目約2.5億股。



宇華教育(06169)於4月24日獲瑞銀集團增持289萬股，最新持股數目1.97億股。



中國平安(02318)於4月25日獲摩根大通增持6,355萬股，最新持股數目約12.06億股。



中石化煉化工程(02386)於4月25日獲摩根大通增持597萬股，最新持股數目約1.94億股。



冠亞商業(00104)於4月26日獲林金鳳增持4萬股，最新持股數目約4.59億股。



利寶閣集團(01869)於4月26日獲廖少娟增持86萬股，最新持股數目約4.83億股。



康哲藥業(00867)於4月30日獲Treasure Sea Ltd增持30萬股，最新持股數目約10.9億股。



中盈盛達融資擔保(01543)於4月26日獲吳志堅增持3萬股，最新持股數目8,394萬股。



旭輝控股(00884)於4月25日獲Gentle Beauty Assets Ltd增持100萬股，最新持股數目約23.06億股。



江西銅業(00358)於4月25日獲摩根大通增持214萬股，最新持股數目7,033萬股。



浦江中國(01417)於4月25日獲Partner Summit Holdings Ltd合共增持18萬股，最新持股數目約2.94億股。



濰柴動力(02338)於4月25日獲摩根大通增持289萬股，最新持股數目9,939萬股。



瑞聲科技(02018)於4月29日獲GIC Private Ltd增持64萬股，最新持股數目約6,085萬股。



長城汽車(02333)於4月25日獲摩根大通增持1,276萬股，最新持股數目約1.59億股。



中油燃氣(00603)於4月29日獲許鉄良增持48萬股，最新持股數目約14.42億股。



大中華集團(00141)於4月29日獲江天增持11萬股，最新持股數目約1.92億股。



天譽置業(00059)於4月29日獲余斌增持329萬股，最新持股數目約57.32億股。



復星國際(00656)於4月25日獲章晟曼增持10萬股，最新持股數目63萬股。



德基科技(01301)於4月26日獲蔡鴻能增持49萬股，最新持股數目約3.7億股。



東吳水泥(00695)於4月24日、25日、26日及29日獲凌超合共增持290萬股，最新持股數目290萬股。



百信國際(00574)於4月26日及29日獲陳燕飛合共增持126萬股，最新持股數目約7.58億股。



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中國人壽(02628)於4月25日被摩根大通減持1,875萬股，最新持股數目約5.09億股。



新秀麗(01910)於4月26日被The Capital Group減持1,772萬股，最新持股數目約1.27億股。



民商創科(01632)於4月8日及24日被Kaiser Financial Group International Ltd合共減持994萬股，最新持股數目5,992萬股。



舜宇光學科技(02382)於4月25日被摩根大通減持232萬股，最新持股數目7,483萬股。



騰訊控股(00700)於4月25日被摩根大通減持17萬股，最新持股數目約4.75億股。



中國資源交通(00269)於4月29日被馮浚榜減持195萬股，最新持股數目約7.76億股。



泓富產業信託(00808)於4月26日及29日被ARA Asset Management (Prosperity) Ltd合共減持115萬股，最新持股數目289萬股。



綠城中國(03900)於4月25日及26日被宋衛平合共減持155萬股，最新持股數目約2.32億股。



華潤電力(00836)於4月29日被馬照祥減持50萬股，最新持股數目降至0。

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