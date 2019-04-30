科技商機：TikTok美國市場首季收入52億

外媒報道，最近幾年，由中國科企開發的移動應用逐漸在美國消費者中流行。移動應用研究公司Sensor Tower統計數據顯示，2019年首季由中國公司或中國投資的公司開發的應用(App)，在美國獲得可觀收入。



今年首季，中國app在美國的營收同比增長67%以上。當中，中國科企成功進入美國，比如TikTok(抖音海外版)就取得巨大成功，首季成為美國下載次數第三大App，期內收入為6.748億美元(約52.63億港元)，只落後Facebook的Messenger和Color Bump 3D遊戲。



很多美國用戶不知道他們使用的App是中國公司開發的。專家稱，這是一種策略，中國科技公司故意這樣以在美國市場發展。



有趣的是，Sensor Tower稱，首季美國100大應用只有9個是中國應用，而去年同期為14個。雖然下載次數減少了，但收入卻增長，這主要是因為一些成功遊戲。騰訊控股(00700)持有40%股份的Epic Games，其開發的《堡壘之夜》(Fortnite)也被Sensor Tower收錄在報告中，首季該遊戲成為收入第七的App。



其他成功遊戲包括騰訊旗下Supercell開發的《部落衝突》(Clash of Clans)和《絕地求生》手遊版。



雖然TikTok通過改變品牌來吸引美國用戶，但騰訊卻沒有這麼做。騰訊的產品如微信在美國並不很成功，但通過收購和投資其他公司成功將遊戲打入美國市場。



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