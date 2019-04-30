日出康城MONTARA再提價加推　周六開售500伙

新盤市場周末爆發大混戰。會德豐地產旗下將軍澳日出康城MONTARA，再度加推價單第4號共128伙，實用面積342至816方呎，折實平均呎價15,426元，售價564.2萬至1,345.7萬元，呎價13,191至18,129元，撇除景觀、樓層等因素，較第3張價單實際加價幅度約1%。



而首4張價單合共500個單位，折實平均呎價14,704元，800萬元以下單位佔331個，整體折實市值39.45億元。項目銷售安排亦剛同步上網，落實於本周六(5月4日)上午9時發售500伙，A組每個登記人須揀選最少2個但不多於4個指明住宅物業，惟每個登記人只可揀選及購買最多1個1房指明住宅物業。發展商將於星期五(5月3日)下午2時截票。



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