外圍好消息不斷！道期及及港股黑期皆高水

周二(4月30日)外圍好消息不斷！除了歐元區首季經濟增長勝預期外，道指成分股之一麥當勞首季業績亦勝預期，帶動道指期貨升幅擴至89點，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指亦高見29,768點，高於現貨收市29,699點。



麥當勞公布，首季收入49.6億美元，高於市場預期的49.3億美元；每股盈利1.78美元，亦高於市場預期的1.75美元；美國同店銷售增4.5%，好過市場預期增3%。



另外，德國最新公布，4月通脹按年升2%，好過預期1.5%，反映歐元區通脹有升溫之勢，大大減低市場對陷入通縮的憂慮，緩和了歐央行或技窮的擔憂。

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