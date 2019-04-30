馬頭角津匯減價　最多劈逾17%

據一手銷售資訊網資料，其士國際集團(00025)、寶聲集團及市區重建局旗下馬頭角津匯修訂兩張價單，個別單位價單售價大幅下調17.5%。



該盤3號價單中，有2伙減價15.1至14.9%，減幅最多為22樓J室，面積368方呎，價單售價由962.1萬下調至816.9萬元，減價145.2萬元。



至於4號價單則有3伙減價，減幅介乎1.8至17.5%，其中5樓E室，價單售價由861.4萬元下調至710.3萬元，減價約151.1萬元。



上述4號價單同時亦修訂付款辦法及優惠。照售價減8%的60天內付款辦法C City Hub 60已被刪除，現時只餘下90天內繳付樓價的付款辦法A City Hub 90，照售價減5%。



優惠方面，去年10月31日或之前購入單位可獲的限時折扣2%，以及購買「特別單位」的額外5%售價折扣亦已刪除。不過「印花稅津貼」優惠則由3.75%上調至8%。



此外，發展商網頁顯示，項目發出新銷售安排，將於5月4日推售上述5個減價單位。

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