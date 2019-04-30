鄭若驊夫旗下安樂工程第二度申請上市「失效」

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程集團，於去年10月底第二度遞交上市申請，按有效期6個月計算，於周二(4月30日)屆滿。根據香港交易所網站最新資料顯示，該公司上市申請已再度「失效」。



安樂工程集團於去年4月底首次向香港交易所遞交上市申請，至同年10月底相關申請失效，該公司隨即於去年10月30日再度遞交上市申請。作為安樂工程集團執行董事及主席的潘樂陶，現時透過信託持有該公司84.63%股權。



安樂工程集團於中港澳地區提供機電工程及技術服務，初步招股文件披露，截至2018年6月底止6個月，總收益31.44億元，按年增加41.77%；期內溢利則按年增加25.59%至2.16億元。2017年度收入中，約20.2%來自政府項目，所佔比例於2018年上半年度則為14.2%。



資料顯示，潘樂陶因持有的屯門海詩別墅三號屋僭建水池和排水系統，早前被裁定違反《建築物條例》罪成，罰款2萬元。



就安樂工程集團的上市申請第二度宣告失效，為多間上市公司提供企業管治及合規諮詢服務的方圓企業服務集團行政總裁魏偉峰認為，上市公司董事會責任日益增加，董事的個人專業及誠信是港交所審批考慮因素之一。他相信，即使該公司再度提交申請，聯交所必定會更審慎，若相關案件牽涉上訴，即未塵埃落定，也會影響上市申請審批的進度。



他又認為，涉及動搖個人誠信罪行的人士不再擔任董事一職，對上市申請進程會較有幫助。



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