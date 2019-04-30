【深度解構】串流影視大戰在即　Apple恐捱打

串流影視平台興起，逐漸成為互聯網世代的主流娛樂產業；而今年市場更加熱鬧，除了早已在市場經營多時的Netflix及亞馬遜(Amazon)外，連迪士尼及全球市值最大的蘋果公司(Apple In.)都相繼加入戰場。不過，在串流視頻戰趨向白熱化之際，分析普遍認為，一直在手機及穿戴裝置等市場上稱雄的蘋果公司，其Apple TV+最不被看好，料難以短期在這場串流服務大戰中跑出。



事實上，「股神」巴菲特亦早已對Apple TV+能否在「短時間內成功」有所懷疑。作為「重倉」蘋果的投資者，截至2018年底，他旗下的巴郡仍持有蘋果5.5%的股份，因此他的意見具備很大的參考價值。他表示，用戶每日觀看視頻的時間限，而且競爭對手太多。



不過他又認為︰「蘋果是一家可以承擔一兩次錯誤的公司。」



●吸引潛在客戶有難度

據資料顯示，截至去年底，全球共有14億部活躍的蘋果設備，當中iPhone佔了其中的9億部。從潛在客戶來看，這個數字表面上看來十分可觀，但實際上能夠有多少用戶真的願意購買Apple TV+仍是未知之數。分析認為，iPhone等硬件設備在用戶上沒有地區限制，但視頻內容卻有。



正如作為蘋果的主要市場之一的中國，就有着自己的一套視頻內容審查制度。iPhone能夠在內地使用，並不代表Apple TV+也能。而更重要的是，Apple TV+恐難有足夠的地道內容，滿足不同國家及地區的觀眾。故所謂的14億潛在用戶，其實可能只是數字。



●Netflix仍可領先市場

外國媒體工作者兼評論人Alex Weprin指出，作為串流影界「一哥」的Netflix最早立足於市場，能夠憑藉其多年的競爭優勢，搶在其競爭對手之前實現盈利。他又指，過去數年該公司一直投入資金擴充內容產品，現在即將到收成階段。



對於新加入戰場的迪士尼，他認為兩者並不一定存在競爭關係。Disney+的月費為6.99美元(約54.8港元)，而Netflix在美國最多人用的月費計劃為13美元(約101港元)，即使用戶同時訂購兩項計劃，僅需約20美元(約156港元)。這意味着大部分用戶可能會選擇「全部都要」。



Apple TV+至今仍未公布收費。然最為尷尬的是，由於迪士尼用低價策略吸客，若Apple TV+定價過高，恐會令其市佔率受限；若是「鬥燒錢」，則會影響其整體盈利能力，故其陷入兩難的局面。



●第三方合作恐惹麻煩

App TV+其中一大特色就是提供了不少第三方的影視內容，包括 HBO、Showtime、STARZ、CBS、EPIX等電視頻道、線上串流影音平台Amazon、Prime Video、Hulu等；而這些第三方頻度實際上會相互構成競爭。另外，它們作為比Apple TV+更早存在的收費平台，未必能願意屈就。正如早前串流音樂平台Spotify就因不滿蘋果的抽佣制，與其鬧翻。種種件限制下，Apple TV+短期內恐會處於「捱打」的局面。



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