南韓5個青年1個「廢」　經濟萎縮惹的禍？

「尼特族」(NEET)這個名詞你有聽過嗎？所指的是不上學、不工作、不在培訓的青年，亦即是我們常說的「廢青」。經濟合作與發展組織(OECD)分析指，南韓青年中，每5個就有1個是「尼特族」，以2017年為基準，15至29歲青年的「尼特族」比例達18.4%，在OECD的36個成員中排名第7，比其他國家為高。



與2007年相比，OECD設定「尼特族」比例的平均值已由13.8%下調至13.4%，但南韓的比例卻從18.2%升上18.4%。當地機構韓國國會預算政策處分析亦顯示，韓國青年「尼特族」人口連年遞增，由2015年163萬人，增至2016年的168萬人，及至2017年已達174萬人。整體青年人口中的「尼特族」比重於2014年為13.7%，到2015至2017年的3年間，比重分別為14.3%、14.4%及14.8%。



韓國統計廳資料顯示，15至29歲青年失業人數從2008年的31.8萬，飆升至去年的40.8萬；同期青年失業率自7.1%升至9.5%。分析認為，「尼特族」增加的原因，主要是青年期望的「優質」工作崗位數量沒甚增多，其次是求職期長、待業又不參與經濟活動(稱為「賦閑人口」)以及放棄求職的人增加。觀乎韓國雇傭勞動部資料，賦閑青年自2008年的25.1萬人，增至去年的31.3萬人；而每年放棄求職的人數，則由2014年的39.4萬人，增至2018年的52.4萬人，顯示賦閑及放棄求職人士有明顯上升趨勢。



漢城大學經濟專業教授表示，大量青年即使參加求職活動亦無法找到心儀工作，因而感到受挫。他相信，南韓經濟萎縮，加上人口結構、大學畢業生數量等影響下，「尼特族」比重短時間內或難以下降。他建議，政府除了須推出支持政策外，企業亦要增加投資，至於求職青年亦要將眼光放低，一起尋找解決方法。



事實上，南韓因投資下降，科技業疲軟以及出口下滑，經濟出現十年來最大萎縮，進而影響民眾的就業情況。南韓上周公布的首季國內生產總值(GDP)增長，較去年第4季減少0.3%，十年來最差。





●邊啲地區「尼特族」佔比多過南韓？

南韓「尼特族」佔比達18.4%已屬較高水平，而曾經歷經濟危機或正處於長期經濟低迷的地方，包括土耳其(27.2%)、意大利(25.2%)、希臘(22.4%)、墨西哥(21.3%)等，「尼特族」比例亦高企。位於北歐的愛爾蘭(4.6%)、荷蘭(7%)及盧森堡(7.5%)則較低。



與南韓經濟結構相近的德國(9.3%)及日本(9.8%)，「尼特族」比例也比南韓低；澳洲(10.9%)、美國(14.1%)等比例，則與OECD平均值13.4%相對接近。

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