新盤UPDATES：3項目周末共推逾千伙　市場踴躍

接下來的周末新盤混戰情況激烈，3大項目合共推售逾1,100伙搶客，市場認購反應持續踴躍，各盤合共已錄超過1萬張入票登記，反映買家入市意欲相當高漲。



●MONTARA再提價加推 周六開售500伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MONTARA，再度加推價單第4號共128伙，實用面積342至816方呎，折實平均呎價15,426元，售價564.2萬至1,345.7萬元，呎價13,191至18,129元，撇除景觀、樓層等因素，較第3張價單實際加價幅度約1%。



該盤首4張價單合共500個單位，折實平均呎價14,704元，800萬元以下單位佔331個，整體折實市值39.45億元。項目銷售安排亦剛同步上網，落實於本周六(5月4日)上午9時發售500伙，A組每個登記人須揀選最少2個但不多於4個指明住宅物業，惟每個登記人只可揀選及購買最多1個1房指明住宅物業。發展商將於星期五(5月3日)下午2時截票。



●MONTARA已錄近九千票 料周六開售

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，已錄近9,000張入票登記，當中不乏大手買家，該類客戶最多可購入4伙。預計今晚累積票數可逾9,000張，創今年新盤收票最多紀錄。他透露，公司積極希望今日(4月30日)或短期再度加推單位，仍待合作夥伴審批，銷售安排亦可望今日落實，料星期六(5月4日)正式開盤。



●何文田瑧樺加推50伙 周六盡推240伙發售

消息指出，新世界發展(00017)旗下何文田瑧樺截至今天(4月30日)下午4時，暫時累收約1,200票。發展商剛上載3號價單及銷售安排，提價盡推餘下50伙單位，並於本周六(5月4日)銷售全盤240伙。新加推的第3張價單，共50伙，包括16伙開放式、12伙一房戶及22伙兩房戶，單位實用面積由204至526方呎。



與首張價單相比，該批單位平均提價逾6%，價單售價由615.2萬至1,590.8萬元，呎價介乎27,212至32,515元。若扣除最高16%折扣，折實價由516.7萬至1,336.2萬元，呎價介乎22,855至27,311元。



●君譽峰及君豪峰兩天沽15伙 料加價5%

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下北角君譽峰及鰂魚涌君豪峰，近兩天沽出共15伙，套現約1.1億元，由於反應理想，預計5月份該兩盤有機會加價5%。他續稱，君豪峰已取得入伙紙，預計關鍵日期為第3季，至於君譽峰料明年底才入伙。美聯住宅部行政總裁布少明表示，即日起透過該行購入君譽峰單位，可獲家具優惠禮券，總值88,888元，名額3位。



至於集團其他項目，他表示，與帝國集團合作的屯門掃管笏青山灣項目，享有大量綠化環境，預計第四季推出。



●海日灣II加推366伙 折實平均呎價近1.49萬

億京發展旗下大埔白石角海日灣II加推價單第2號共366伙，包括356伙標準單位，以及10伙地下連花園特色戶，折實平均呎價約14,857港元。當中最低折實售價由約387萬元起，單位為5座8樓C室、第6座8樓B室及第7座8樓B室。最低折實呎價則由約13,208元起，單位為1座5樓A室。該項目截至4月29日晚上7時正，已售出222個單位。



發展商同時公布第2張價單的銷售安排，有興趣買家可於周三(5月1日)由中午12時至晚上7時及周四(5月2日)中午12時至下午4時，將已填妥及簽署之「購樓意向登記」連同本票等資料遞交至銷售中心，抽籤程序將於周五(5月3日)下午2時在銷售中心進行，並於5月4日(周六)發售。



●KADOORIA逾1.6億連沽兩伙

中信泰富旗下何文田KADOORIA，單日連沽2伙，單位分布嘉道理道113號5樓及6樓，實用面積同樣為1,945方呎，成交價分別8,130萬元，呎價41,799元。



●富豪‧山峯再沽特色戶 成交價逾6,400萬

由百利保集團(00617)等合作發展的沙田九肚富豪‧山峯再錄得成交。單位位於第2座地下B室特色戶，成交價為6,428.38萬元，呎價31,450元，買家獲一個住宅車位的認購權。該單位間隔四房四套房，實用面積2,044方呎，並設有1,334方呎花園。

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