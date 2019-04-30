董明珠與雷軍五年賭約終局　新賭局的開始？

「雷總，珠姐叫你收貨喎！佢仲提你，嗰10億人仔準備好未呀？」收咩貨？咪就係珠海格力電器（000651.SZ）嘅正式財報。格力董事長董明珠同小米集團（01810）董事長雷軍，兩人一三年定下公司5年後營業總收入鬥多賭局終於開估，贏嗰個袋走10億人仔!



日前，格力電器舊年財報出爐，實現營業總收入1,981億人仔，對比小米三月下旬公布去年全年營收1,749億人仔，好明顯珠姐完美勝出！其實格力三月已發布業績預告，幾乎肯定舊年營收贏小米，但當時雷總仲未肯認輸，唔忿氣話未見到格力嘅正式財報唔算數。咁雷總依家輸得心服口服，唔會走數啦。



不過市場對珠姐最終收唔收到錢無咩興趣，反而覺得雙方賭多次仲過癮。之前已經有口痕友問珠姐：「如果嚟多次五年賭局，你有信心贏多次？」珠姐即時回應：「叫雷總嚟問我。」



呢一次五年賭局，市場分析兩家公司各有優勢，估計又鬥到難分難解。首先，珠姐未來五年嘅贏面包括格力掌握泠氣機核心科技，仲同好多家電生態鏈商合作。市場份額優勢明顯，又進攻埋汽車等領域。而格力即將私有化，公司管理勢必更加合理。



雷總又會贏乜？小米營收更加多元化，業務利潤點都更多。人工智能和物聯網（AIoT）布局、新技術優勢明顯。而且全球智能手機市場份額已高度集中五大廠商，小米嘅定價策略有利公司表現。



計絲絲話，兩個加埋都超過百歲鬥咩吖，不如平心靜氣傾合作好過。

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