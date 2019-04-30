樓價UPDATES：景明苑僅減5萬即有承接

樓市氣氛向好，個別居屋單位輕微減價即獲買家承接，將軍澳景明苑有單位微減5萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山華庭閣高層B室三房戶，實用面積844方呎，座向北面，望全海景觀，以1,840萬元易手，實用呎價21,801元屬市價，買家為專業人士。上址為原業主於2012年11月以1,310萬元購入，持貨至今帳面獲利530萬元。



●大潭紅山半島8座中層A室，實用面積954方呎，屬兩房連主人套房間隔。有買家鍾情單位享山海雙景，故以2,460萬元承接，實用呎價25,786元。



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九龍區



●景明苑C座高層07室，實用面積554方呎，座向西北望開揚遠景。單位於上月放盤，原叫價645萬元，剛獲區外首置家庭買家於已補價自由市場以640萬元購入，實用呎價11,552元。相比今年2月底另一個B座高層10室同類型單位，成交價590.8萬元，樓價兩個月再推高49.2萬元。



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新界區



●馬鞍山中心3座低層A室，實用面積642方呎，以三房間隔，座向西北，享海景。上址放盤兩個月，獲買家零議價以900萬元承接，實用呎價14,019元。據了解，原業主早於1993年9月入市，當時作價294萬元，帳面現獲利606萬元。



●樓市氣氛轉好，沙田區屋苑頻錄交投。該區翠湖花園F座高層06室，實用面積616方呎，以三房包括套房設計，座向東南，作價848萬元，實用呎價13,766元。



●西貢曉嵐閣1座中層A室，實用面積1,022方呎，獲買家以1,330萬元購入，實用呎價13,014元。上址2010年3月購入價為668萬元，期內升值近1倍。

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