唔係講笑！3大原因支持聯儲局短期內減息

外國傳媒報道，野村證券分析師認為，在實質聯邦基金利率(EFFR、即銀行同業間利率)高於超額存款準備金利率(IOER)、通脹仍低，以及聯儲局可能採取「先加息、後減息」策略的情況下，當局決定減息的時間可能會快過預期，幅度或高達0.5厘。



該行指出，目前聯邦基金利率(即官方指標利率)處於2.25至2.5厘區間，而近期與流動性相關的EFFR(即銀行同業間利率)升至2.44厘，創2008年3月以來最高，直逼利率區間上限，同時已升破IOER。



(註：所謂「超額存款準備金」，即商業銀行及存款性金融機構在央行存款帳戶上的實際準備金超過法定準備金的部分。目的是確保有足夠資金應付突變。)



根據定義，IOER常被視為EFFR的上限，當EFFR高於IOER，通常暗示貨幣市場流動性趨緊。換言之，目前市場資金正有被收緊的趨勢。



因此，野村發表最新報告中指出，雖然目前有大約1.4萬億美元的超額存款準備金在聯儲局系統中流動，但當局仍對美國銀行間的流動性趨緊現象感到擔憂，故極有可能減息，藉以大幅削減IOER。



除了EFFR高於IOER外，另有還有兩個理由支持減息。首先，現時市場處境與1995至1996年十分相似，當年通脹偏低，聯儲局便採取「先加息、後減息」措施，即自1994年2月開始，當局連續加息7次，而由1995年7月起，又在半年內減息3次。換言之，目前加息周期自2015年12月開始後已加息9次，或許是時候減息。



其次是美國商務部周一(4月29日)公布的數據顯示，3月個人消費支出較2月大增0.9%，創2009年以來最大增幅，惟聯儲局重視的通脹數據──核心PCE指數僅按年增1.6%，低於市場預期，為2018年1月以來最小增幅。由於近期不少聯儲局官員已多次提到對通脹感擔憂，數據又顯示持續低於2%目標，可能會促使他們考慮減息。



結論來說，野村認為上述3大原因，可支持聯儲局盡快減息。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/