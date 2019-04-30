國美零售(00493)發盈警，截至2019年3月31日止3個月期間，線上線下交易總額(GMV)預期按年增長約5%，其中美店GMV預期增長超過200%，服務GMV預期增長超過30%，智能產品GMV預期增長超過50%，家庭整體解決方案、櫃電一體化等新業務GMV預期增長超過100%。



期內，銷售收入預期按年增長約1.5%，綜合毛利率預期將超過17%，經營費用率預期與去年同期相比基本持平，惟財務成本處於較高水平。



綜合以上因素，期內歸屬予母公司擁有者應佔虧損預期介乎2,000萬至9,000萬元人民幣(下同)，去年同期則為盈利1.13億元。然而，虧損預期比2018年第4季度已大幅縮窄。

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