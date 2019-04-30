國際娛樂購土地及物業　涉5300萬

國際娛樂(01009)公布，其間接全資附屬公司收購Oriental-Invest Properties Limited全部已發行股本，代價5,300萬港元。於完成時，該公司向兩名賣家各自發行可換股債券的方式支付。



Oriental-Invest Properties持有菲律賓公司Harbor View的40%股權及Blue Marine的40%股權；而Blue Marine持有Pacific Bayview全數股權。



Harbor View的主要資產為馬尼拉土地A及土地B。目前，土地A租予集團作停車位用途，土地B租予集團以供Harbor View經營酒店。



Blue Marine主要業務為投資控股，Pacific Bayview主要資產為該集團經營的多用途多層大廈Marina Residential Suites六個商業多層大廈單位及15個住宅多層大廈單位業權。目前，12個多層大廈單位租予該集團，餘下9個住宅多層大廈單位則租予獨立第三方。

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